Bei Bodenarbeiten auf einem Gelände in Langenforth ist am Vormittag eine Flakgranate gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat den Blindgänger gegen 15 Uhr unschädlich gemacht.

Die Evakuierung hatte um 13.30 Uhr begonnen. „In enger Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr bereitet die Stadt Langenhagen derzeit die Einrichtung eines 300 Meter großen Sperrradius um den Fundort vor“, sagte Stadtsprecherin Juliane Stahl. Dann war der Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera an Bord über das Gebiet geflogen und hatte grünes Licht für die Entschärfung gegeben.

Granaten-Fund in Langenhagen: Evakuierungsradius Quelle: Stadt Langenhagen

In dem Evakuierungsgebiet befand sich auch die Autobahn 2. Diese musste bis zum Ende der Sperrung zwischen den Abfahrten Langenhagen und Hannover-Bothfeld für rund 30 Minuten in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt werden. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen eriet auf ihrer Internetseite Autofahrern die Umleitungen U17, U30 und U32 zu fahren. Auch die Polizei Hannover informierte Verkehrsteilnehmer auf Twitter über die Sperrung und bat Autofahrer den Bereich weiträumig zu umfahren.

Betroffen von der Evakuierung war zudem ein Abschnitt der Emil-Berliner-Straße, der östliche Teil der Klusriede und der südliche Abschnitt der Kurt-Schumacher-Allee ( Emil-Berliner-Straße bis „In den Kolkwiesen“).

Die Busse der Linie 616 fuhren seit 13.30 Uhr vorläufig nicht mehr, hieß es von Stahl. „Ihre reguläre Strecke führt durch das Evakuierungsgebiet.“ Fahrgäste der Üstra-Buslinie 122 müssen wegen der Entschärfung und der daraus folgenden Sperrung der Autobahn mit erheblichen Verspätungen rechnen.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hatten nach Angaben der Stadtsprecherin im Waldgebiet südlich des Silbersees die Wege kontrolliert und diese an neuralgischen Punkten gesperrt.

An der Straße Klusriede, Emil-Berliner-Straße und Kurt-Schumacher-Allee hatte die Polizei Sperrungen errichtet. Die Friedrich-Ebert-Schule lag außerhalb des Evakuierungsgebietes, so Stahl. „Die Kinder des Hortes können durch das Schulgebäude abgeholt werden“, schrieb die Stadt in einer Mitteilung.

In dem Sperrbereich befanden sich lediglich drei Wohnhäuser. „Ihre Bewohner sowie die dort ansässigen Gewerbebetriebe informiert die Stadt Langenhagen derzeit über die bevorstehende Evakuierung“, teilte die Stadtsprecherin mit.

Die bevorstehende Evakuierung in der Nachbarschaft überraschte gegen 14 Uhr etliche Unternehmer an der Klusriede: „Wir haben davon noch nichts mitbekommen und wissen auch gar nicht, ob wir betroffen sind“, sagte eine Mitarbeiterin des Umweltdruckhauses und schob hinterher: „Hoffentlich bleiben wir verschont.“ Oliver Jung, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma für Sanitär und Heizung, hatte am Morgen noch Bauarbeiten auf dem Gelände des Tennisvereins beobachtet. „Aber ob die im Zusammenhang mit der Evakuierung stehen, weiß ich nicht.“ Von der Evakuierung hatte er im Radio gehört. Und er konnte aufatmen: Seine Firma ist nicht betroffen. Mitarbeiter konnten weiterarbeiten.

Die Granate ist bei Bauarbeiten für das neue Vereinshaus vom Segelclub Passat entdeckt worden. Quelle: Christian Elsner

Auf dem Gelände, auf dem der Blindgänger entdeckt worden ist, laufen gerade die Bauarbeiten für das neue Vereinshaus vom Segelclub Passat.

Von Julia Polley und Antje Bismark