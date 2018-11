Godshorn

Nachdem sein Wagen beschädigt wurde, hat sich ein 28-Jähriger auf die Suche nach einem Auto mit Unfallspuren gemacht – und ist fündig geworden.

Der BMW-Fahrer hatte seinen Wagen am Mittwoch zwischen 7 und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Europaallee abgestellt. Als der 28-Jährige zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Auto in der Zwischenzeit an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Er schaute sich andere Fahrzeuge auf dem Parkplatz an und fand einen VW mit passgleichen Unfallspuren.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei räumte die 40-jährige Fahrzeugführerin die Unfallflucht ein. Weiterfahren konnte sie mit ihrem Wagen nicht mehr: Die Beamten stellten fest, dass der Versicherungsschutz ihres Pkw nicht mehr besteht und meldeten das Auto zwangsweise ab.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 600 Euro.

Von Julia Polley