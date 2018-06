Kaltenweide

Aktuell droht Gefahr: Nach Auskunft von Florian Windeck, Vorsitzender des Vereins Bürger für Kaltenweide (BfK), verhält sich eines der beiden am Rande des Geländes des Interkulturellen Erlebnisparks (Ikep) lebenden Bienenvölker recht aggressiv. „Bitte nähert Euch den Bienenstöcken bis auf Weiteres nur bis auf maximal drei Metern“, appelliert Windeck. Dieser eindringliche Hinweis richtet sich auch an alle, die den dort vom Verein angelegten Blumen- und Gemüsegarten besuchen wollen.

„Wie unser Imker Peter Gaschko heute leider festgestellt hat, ist eines der beiden Völker bedingt durch die neue Bienenkönigin sehr aggressiv geworden“, berichtet der BfK-Vorsitzende. Zwar habe der Imker die neue Königin noch am selben Tag entfernt und wolle sie in Kürze „durch eine Neue aus einem friedfertigen Volk“ ersetzen, erläutert Windeck. Doch alles in allem dürfte das etwa 20 Tage dauern. „Bis dahin sollte man sich dem Volk nicht ohne Schutz nähern“, empfiehlt er. Aus diesem Grund bittet der Vorsitzende speziell auch die Eltern, ihre Kinder, falls diese sich regelmäßig auf dem Ikep an der Pfeifengrasstraße aufhalten sollten, die Nähe des vom Verein in der Nähe des Platzes stehenden und eingezäunten Bienenstöcke vorerst zu meiden. Gleichwohl weiß Windeck aus Erfahrung auch, dass die Anlage die Kleinen trotz Zaun und der angebrachten Warnhinweise magisch anziehe.

Unbekannte hatten im Frühjahr gleich mehrmals ihr Unwesen am Bienenstock von Imker Peter Gaschko auf dem Gelände des Ikep in Kaltenweide getrieben. Die Randalierer hatten die dort im Auftrag des ehrenamtlich agierenden Vereins Bürger für Kaltenweide aufgestellten Körbe einfach umgetreten. Und das zu einer Zeit, als noch tiefe Temperaturen herrschten. In der Folge waren die in den Stöcken lebenden Völker dem Tod preisgegeben und mussten ersetzt werden, wie Gaschko dieser Zeitung auf Anfrage mitteilte.

Von Sven Warnecke