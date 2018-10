Langenhagen/Godshorn

Die Polizei sucht Autoknacker, die zwischen Dienstag und Donnerstag in Langenhagen und Godshorn fünf BMW aufgebrochen haben. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

In Langenhagen schlugen die Unbekannten zwischen Dienstag etwa 20.15 Uhr und Mittwoch gegen 7.30 Uhr eine Seitenscheibe des am Weserweg abgestellten Fahrzeugs ein. Anschließend bauten die Täter das Multifunktionslenkrad sowie das Navigationsgerät aus. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 3500 Euro.

In Godshorn waren Autoknacker zwischen Dienstag etwa 22 Uhr und Mittwoch gegen 20.15 Uhr an der Straße Hinter dem Dorfe aktiv. Dort brachen die Täter ebenfalls einen dort geparkten BMW auf und bauten das Multifunktionslenkrad aus. Eine Nacht später waren Unbekannte zwischen 17 und 5.15 Uhr erneut in Langenhagen aktiv. Die Autoknacker brachen drei am Söse- und Allerweg abgestellte BMW auf. Bei den drei Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend die Multifunktionslenkräder ausgebaut. Den Schaden beziffert Polizeisprecher Patrick Götze auf jeweils 800 Euro. Ein Tatzusammenhang wird geprüft.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke