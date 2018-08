Krähenwinkel

Gefahr für die öffentliche Sicherheit – zu diesem Ergebnis kamen am Mittwoch unter anderem Mitarbeiter der Verwaltung, Landwirt und Feuerwehrleute, nachdem Wasser aus einem Rohrbruch eine alte Eiche an der Woldtrift komplett unterspült hatte. Um den Riss im Rohr reparieren zu können, mussten Mitarbeiter des Energieversorgers die Straße auf einer Länge von 10 Metern und einer Tiefe von 2,5 Metern öffnen und dazu auch die Wurzeln des Baumes durchtrennen. „Auf der Gegenseite verläuft ein Graben, wo somit ebenfalls kein ausreichendes Wurzelwerk vorhanden war“, sagte Krähenwinkels Ortsbrandmeister Kai Jüttner.

Damit habe die Gefahr bestanden, dass die Eiche auf ein benachbartes Wohnhaus fallen könnte. Erschwerend seien noch die Wetterprognosen für die nächste Zeit hinzugekommen, die Gewitter mit Sturm ankündigten, sagte Jüttner. Der Bauhof habe die Arbeit nicht übernehmen können, deshalb rückte die Feuerwehr aus. Deren Einsatzkräfte schnitten die Baumkrone der Seite stark zurück, in die der Baum fallen sollte. Anschließend legten sie die sogenannte „Fallkerbanlage“ an, sicherten den Baum mit Keilen und Haltenbänden und ließen ihn so in die gewünschte Richtung fallen.

Von Antje Bismark