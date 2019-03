Godshorn

Die alljährliche Flurreinigung in Godshorn ist für Sonnabend, 23. März, geplant. Für diese Aktion sucht der Ortsrat nach Auskunft von Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung zahlreiche Helfer und ruft zur Teilnahme auf. Die Helfer treffen sich um 9.30 Uhr an der Verwaltungsstelle in Godshorn. Von dort aus sammeln die Freiwilligen Unrat ein, der auf Wegen und Plätzen herumliegt. Trecker mit Anhänger stehen den Helfern zur Verfügung. Die Aktion endet am Mittag mit einem gemeinsamen Imbiss für alle Teilnehmer am Feuerwehrgerätehaus, Alt-Godshorn 90.

Von Julia Polley