Langenhagen

Ein gesuchter Rumäne hat am Sonntag versucht, am Flughafen Langenhagen nach Deutschland einzureisen. Der 26-Jährige kam mit einer Maschine aus Bukarest, an der Passkontrolle fiel der junge Mann der Bundespolizei jedoch auf. „Die Beamten stellten gleich drei bestehende Haftbefehle wegen begangener Ordnungswidrigkeiten fest“, sagt Frank Steigerwald, Sprecher der Bundespolizeiinspektion. Der Gesuchte hatte sowohl die offene Geldbuße in Höhe von 710 Euro nicht bezahlt als auch mehrere Ladungen zur 23-tägigen Erzwingungshaft.

Da der 26-Jährige die Geldbuße noch am Flughafen zahlen konnte, durfte er weiterreisen. Allerdings war der Mann nicht mehr in der Lage, die Verfahrenskosten in Höhe von 118 Euro zu begleichen. Steigerwald: „Die nächste behördliche Kostenrechnung wird in Kürze folgen.“

Von pah