Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr ist am Mittwoch um 13.50 Uhr zum City Center Langenhagen ausgerückt. In einem Geschäft hatten sich in einer defekten Maschine Gummiabfälle entzündet, berichtete anschließend Einsatzleiter Marcel Hofmann. Hinter das Gerät gefallene Reste hatten auch eine dahinter liegende Wand leicht in Mitleidenschaft gezogen. Wegen der starken Rauchentwicklung löste daraufhin die Brandmeldeanlage aus. Die Polizei und der Sicherheitsdienst des CCL sperrten in der Folge den Ostteil des Bestandsbaus ab.

Unter Atemschutz holten die Feuerwehrleute anschließend die übelriechenden Gummiabfälle aus dem Geschäft und löschten diese ab. Anschließend musste das Gebäude, vor allem aber das völlig verrauchte Geschäft über längere Zeit belüftet werden. Ein Gebäudeschaden entstand nach Angaben Hofmanns ansonsten nicht. Die Ortsfeuerwehr war mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Um 15 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Sven Warnecke