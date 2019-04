Langenhagen

Bei Schweißarbeiten an einem VW T4 ist das Fahrzeug in einer Werkstatt an der Straße Am Pferdemarkt in Flammen aufgegangen. Besonders brisant: Auf dem Areal befindet sich auf der anderen Gebäudeseite auch eine Tankstelle. Die Langenhagener Ortsfeuerwehr ist am Dienstag um 18.50 Uhr unter Leitung von Lars Sill mit 20 Kräften und einem Löschzug samt Drehleiter zum Einsatzort ausgerückt.

Die Feuerwehr ist mit einem Löschzug zu einem Werkstattbrand an die Straße Am Pferdemarkt ausgerückt. Quelle: Stephan Bommert (Feuerwehr)

Doch die Ehrenamtlichen konnten rasch Entwarnung geben. Die Mitarbeiter der Firma hatten den Brand mit Feuerlöschern selbst in den Griff bekommen. Die Feuerwehr musste nach Angaben von Stadtfeuerwehrsprecher Stephan Bommert unter Atemschutz nur noch mit Hilfe von Handspritzen einige Glutnester in der Deckenverkleidung der Halle löschen.

„Die Feuerwehr lobt das schnelle und umsichtige Handeln der Mitarbeiter“, sagte anschließend Stadtbrandmeister Arne Boy. „Durch die vielen in unmittelbarer Nähe stehenden brennbaren Flüssigkeiten hätte das schnell in einen ausgedehnten Werkstattbrand enden können.“

Die Höhe des entstandenen Schadens stand nach Einsatzende gegen 19.30 Uhr noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nun.

Von Sven Warnecke