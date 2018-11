Schulenburg

Dank aufmerksamer Passanten hat die Polizei am Donnerstag einen Leergut-Dieb in Schulenburg festnehmen können. Nach Auskunft von Langenhagens Kommissariatssprecher Patrick Götze bemerkten die Zeugen gegen 21.55 Uhr auf dem Gelände eines Getränkehändlers an der Gleiwitzer Straße zwei Männer, die über den Zaun hinweg mehrere Kisten Leergut hoben. Als die Täter bemerkten, dass ihr Treiben beobachtet wurde, flüchteten sie. Die Passanten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen Dieb durch Rufen zum Stehenbleiben bewegen, berichtet Götze.

Die ebenfalls alarmierten Polizeibeamten nahmen den 32 Jahre alten Letten schließlich vorläufig fest. Seinem Komplizen gelang indes die Flucht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover schickte ein Richter den Mann in Untersuchungshaft.

Von Sven Warnecke