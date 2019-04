Kaltenweide

Erneut hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kananoher Straße in Kaltenweide ereignet. Drei Menschen sind dabei in drei beteiligten Fahrzeugen am Montagmorgen leicht verletzt worden. Die Feuerwehren aus Kaltenweide, Engelbostel und Langenhagen rückten mit 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen unter Leitung von Ralf Dankenbring um 7.06 Uhr zu den Bergungsarbeiten an den Waldweg aus. Auch Christoph 4 sowie mehrere Rettungswagen und die Polizei waren vor Ort. Die Kananoher Straße musste dafür kurzfristig gesperrt werden.

Wie Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky mitteilte, ereignete sich der schwere Unfall nur etwa 30 Meter von der Stelle entfernt, wo es bereits am Sonnabend gekracht hatte. Erneut hieß es in der Alarmierung „eingeklemmte Person“. Doch Ersthelfer konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Verletzten aus den Fahrzeugen befreien. Die Feuerwehrleute klemmten daraufhin die Batterien der Autos ab. Der 31 Jahre Unfallverursacher bleibt nach Angaben von Polizeisprecher André Puiu zur Beobachtung im Krankenhaus. Ein 59-Jähriger wurde nach einer Behandlung wieder entlassen.

Wie der Polizist am Montag weiter berichtete, wollte der 31 Jahre alte Mann auf der Kananoher Straße gegen 7 Uhr mit seinem Audi einen vor ihm fahrenden VW-Caddy mit einem 59-Jährigen am Steuer überholen. Dabei habe er aber übersehen, dass er selbst gerade von einem 65 Jahre alten Mann mit seinem Ford-Mustang überholt wurde, schildert Puiu die Situation. Audi und Ford touchierten zwei mal seitlich. Der Audi kam von der Fahrbahn ab, streifte zunächst einen Baum und prallte anschließend frontal gegen einen zweiten Baum. Der Ford geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem VW. Der Caddy kam von der Straße ab, fuhr in den Graben und kippte auf die Seite. An allen Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 17.500 Euro.

Von Sven Warnecke