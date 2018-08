Langenhagen

Hinter dem Team der Wasserwelt liegen die ersten Sommerferien – und in dieser Zeit haben die Kursleiter Carolin Helmerding, Thea Werner und Michael Plutta fast 120 Kinder betreut. Die Jungen und Mädchen schafften in unterschiedlichen Schwimmkursen ihr Seepferdchen oder ihr Bronzeabzeichen. Einige trainierten so hart, dass sie sogar die Bedingungen für Silber oder Gold erfüllt. „Die Kinder haben an Sicherheit im Wasser gewonnen und waren begeistert dabei“, sagt Plutta Gerade für Schulkinder sei das Angebot optimal gewesen, weil sie außerhalb der Schulzeit in Ruhe schwimmen lernen oder ihre Fähigkeiten im Bronzekurs verbessern konnten. Seine Kollegin Helmerding ergänzt: „Es ist sehr wichtig, dass Kinder schon früh an das Schwimmen herangeführt werden, sich sicher im Wasser bewegen können und die Angst vor dem Wasser verlieren, um Badeunfälle zu vermeiden.“ Nach Aussage von Claudia Fuchß, im Bad für das Marketing zuständig, ist GMF als Betriebsführer das Thema Sicherheit im Wasser besonders wichtig. Aus diesem Grund gebe es in jedem GMF-geführten Bad die Kampagne „Engel tragen Flügel“. Damit weise der Betreiber die Eltern auf ihre Aufsichtspflicht hin, und er empfehle, Kindern, die nicht oder noch nicht sicher schwimmen können, jederzeit Schwimmhilfen anzulegen, sobald das Bad betreten wird.

Von Antje Bismark