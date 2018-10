Nachrichten Langenhagen - SPD lässt wieder Drachen gen Himmel steigen Drachenfest im Ort: Dieser Termin ist für viele Kaltenweider nicht mehr aus dem Kalender wegzudenken. Beginn ist am 28. Oktober um 11 Uhr.

Viele bunte Drachen sind am 28. Oktober am Himmel in Kaltenweide zu sehen. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)