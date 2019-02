Engelbostel

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die zwischen Dienstag gegen 12.30 Uhr und Mittwoch etwa 15.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Kirchstraße in Engelbostel gewaltsam eingedrungen sind. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze hatten die Einbrecher eine Leiter an die Wand des Einfamilienhauses gestellt und dann ein Fenster aufgehebelt. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht. Götzes Angaben zufolge erbeuteten die Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke