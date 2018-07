Langenhagen

Die Polizei sucht Autodiebe, die am Mittwoch zwischen 1 und 7.20 Uhr einen an der Ehlersstraße in Langenhagen abgestellten Audi Q7 entwendet haben. Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war das gestohlene Auto Polizeibeamten noch einmal kurz vor der Grenze nach Polen aufgefallen. Doch den mutmaßlichen Dieben sei die Flucht gelungen. Das Fahrzeug hat seinen Angaben zufolge einen Wert von etwa 27.000 Euro.

Zudem suchen die Langenhagener Ermittler Unbekannte, die zwischen Dienstag etwa 23.10 Uhr und Mittwoch gegen 9.30 Uhr versucht haben, einen an der Niederader Allee abgestellten Audi RS 6 aufzubrechen. Die Täter bauten nach Angaben Vieglahns zunächst das Türschloss des vor dem Haus geparkten Autos aus. Doch dann flüchteten die Unbekannten. Dabei ließen sie im Fahrzeug aber ihr Aufbruchwerkzeug zurück, berichtet der Ermittler am Donnerstag. Er vermutet, dass die Autoknacker wohl gestört worden sind. Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke