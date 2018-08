Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Freitag etwa 15.30 Uhr und Sonnabend gegen 6.30 Uhr in einen an der Friedrich-Ebert-Straße in Langenhagen abgestellten Baucontainer gewaltsam eingedrungen sind. Wie eine Sprecherin des Kommissariats am Sonntag berichtete, hatten die Täter das Vorhängeschloss aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von etwa 5000 Euro.

Ein weiterer Einbruch hatte sich zwischen Donnerstag etwa 18 Uhr und Freitag gegen 6.30 Uhr in Büroräume an der Grovestraße ereignet. Dort hatten die Täter sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Gebäude beschafft, in dem mehrere Firmen ansässig sind. Die Einbrecher schlugen Glastüren ein und durchwühlten die Büros von zwei Betrieben. Sie erbeuteten Geldkassetten. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizeisprecherin noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke