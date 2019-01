Kaltenweide

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Kaltenweide in die Registrierkasse eines Geschäftes gelangt hat. Der Täter nutzte am Montag zwischen 16 und 16.45 Uhr einen günstigen Moment, um unbemerkt in die Kasse des Spielwarenladens mit angeschlossener Postfiliale am Kaltenweider Platz zu greifen. Er erbeutete etwa 200 Euro Bargeld in Scheinen. Anschließend konnte der Dieb unerkannt entkommen.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke