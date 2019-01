Langenhagen/Engelbostel

Die Polizei sucht Autoknacker, die drei an der Walsroder Straße in Langenhagen abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen haben. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze schlugen die Täter zwischen Freitag etwa 19 Uhr und Montag gegen 6 Uhr die Seitenscheiben der drei Autos ein. Aus den Fahrzeugen wurden schließlich diverse Tankkarten sowie ein mobiles Navigationsgerät gestohlen. Den Schaden beziffert der Polizist am Dienstag auf etwa 1300 Euro.

Zudem fahnden die Ermittler nach Unbekannten, die die Baustelle für das neue Feuerwehrgerätehaus am Stadtweg in Engelbostel heimgesucht haben. Den Tatzeitraum grenzt Götze auf Sonnabend gegen 16 Uhr und Montag etwa 7 Uhr ein. Die Diebe entwendeten aus dem Rohbau mehrere Trocknungsgeräte sowie etwa 270 Meter Elektrokabel. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 900 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke