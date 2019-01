Engelbostel

Innerhalb weniger Stunden oder sogar direkt hintereinander sind zwei Vereinsheime in Engelbostel Ziel von Einbrechern geworden.

Zwischen Sonntag, 21.10 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, sind Unbekannte in das Sportheim des MTV Engelbostel-Schulenburg eingestiegen. Die Täter gelangten nach Angaben von Polizeisprecher Patrick Götze durch ein Fenster in das Gebäude am Stadtweg. Im Vereinsheim öffneten die Einbrecher drei weitere Türen und entwendeten Geld in bislang unbekannter Höhe.

Am Montagmorgen dann gelangten Einbrecher auf das Gelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde an der Straße Köllingsmoor, das mit einem Zaun gesichert ist. Zwischen 6.40 und 7.15 Uhr brachen die Täter die Tür eines an das Hauptgebäude angrenzenden Schuppens auf. Die Eindringlinge lösten nach Angaben von Götze einen Alarm aus, der bei einem privaten Sicherheitsunternehmen einging. Dieser informierte umgehend den Vereinsvorstand.

Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2000 Euro.

Ob für beide Taten dieselben Einbrecher verantwortlich sind, ist unklar. „Wir prüfen, ob es Zusammenhänge gibt“, sagt Götze auf Nachfrage.

Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 entgegen.

Von Julia Polley