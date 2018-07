Langenhagen

Das ist noch einmal glimpflich ausgegangen: Wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage ist die Ortsfeuerwehr Langenhagen am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an den Rohdehof ausgerückt. In der Einrichtung hatte nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wohl ein Bewohner eine Gardine in Brand gesetzt. Zum Glück hatten Klinik-Mitarbeiter die Flammen bemerkt und das Feuer gelöscht. Die alarmierte Feuerwehr brauchte unter Leitung von Sven Hofmann nur noch den Einsatzort kontrollieren und belüften. Ein paar Minuten später, und es wäre ein richtiges Feuer geworden, meinte Feuerwehrsprecher Florian Thon im Nachgang,

Bereits am Mittwoch war die Feuerwehr um 17 Uhr mit einem Großaufgebot wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage an die Stadtparkallee ausgerückt. Die Einsatzkräfte aus Langenhagen wurden dabei von Ehrenamtlichen aus Krähenwinkel unterstützt. Allerdings stellte sich rasch heraus, dass ein Unbekannter unter einem Rauchmelder eine Zigarette geraucht und so den Alarm ausgelöst hatte.

Von Sven Warnecke