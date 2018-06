Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Montag zwischen 3 und etwa 12.50 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Taunusweg in Langenhagen gewaltsam eingedrungen sind. Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Täter zunächst die Eingangstür des Hauses aufgehebelt. Anschließend brachen sie die Profilzylinderschlösser von zwei Wohnungen auf und durchsuchten die Räume. Ob und was die Einbrecher erbeutet haben, konnte Vieglahn am Dienstag noch nicht sagen.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke