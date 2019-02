Kaltenweide

Dank einer in einem Einfamilienhaus installierten Alarmanlage sind in Kaltenweides Ortsteil Hainhaus Einbrecher vertrieben worden. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze hatten die Täter am Donnerstag zwischen 16.45 und 18.20 Uhr die kurze Abwesenheit der Bewohner genutzt, um in das Gebäude einzudringen. Die Unbekannten hatten ein Fenster aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. Allerdings lösten sie dabei einen Alarm aus und flüchteten sofort. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief indes erfolglos.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke