Godshorn

Das Wetter lockt durchaus ins Freie. Doch wer in Langenhagen einen Sprung ins kühle Nass unter freiem Himmel sucht, muss dann doch eher einen See ansteuern. Denn das Freibad Godshorn ist seit knapp einem Jahr Geschichte. Nun haben sich Unbekannte zwischen Freitag etwa 11.30 Uhr und Sonnabend gegen 12 Uhr unerlaubt Zutritt zu dem Areal an der Berliner Allee in Godshorn verschafft – und dort unerlaubt eine Grillparty gefeiert. Dabei hinterließen die Feiernden nicht nur grilltypischen Müll, sondern zerstörten nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen auch einen Glaseinsatz der Eingangstür zum Hallenbad.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke