Während sich ein Senior in einer Spielhalle aufhielt, hat ein Dieb den Moment genutzt und ihm sein Portemonnaie geklaut. Der 85-Jährige war am Donnerstag um 12.50 Uhr in der Halle an der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen. Seine Geldbörse hatte der Mann neben einem Spielautomaten abgelegt. Darin waren neben seinem Personalausweis, eine EC-Karte und 250 Euro Bargeld.

Doch weit kam die Diebin mit dem Portemonnaie nicht: Anhand Videoaufzeichnungen konnte nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze eine 50-jährige Täterin ermittelt und von den Beamten festgenommen werden. Die Polizei leitete gegen sie ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Abschluss der Befragung wurde die Frau wieder entlassen.

