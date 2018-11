Nachrichten Langenhagen - Die Engelbosteler Kunstschmiede Engelbostels Viertklässler verzieren Wände im Kunstunterricht. Mit dabei: Elinor Schneemann, die Dienstag in der Grundschule beim Verkauf der Adventskalender des Lions-Clubs diese signieren wird.

Kunst steht in der Grundschule Engelbostel im Vordergrund. Mit am Werk ist auch Elinor Schneemann (Dritte von vorn), die am Dienstag die Adventskalender signieren wird. Lehrerin Sonja Grießing gibt den Schülern Tipps. Quelle: Stephan Hartung