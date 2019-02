Langenhagen

In der Sporthalle Kaltenweide spielen die D-Juniorinnen um den Sieg beim Fußballturnier, der Freundeskreis Fliegende Vielfalt stellt sich auf dem Wochenmarkt vor und Roberto Capitoni, Martina Schönherr, Thomas Spitzer und Ill-Young Kim stehen im Theatersaal auf der Bühne. Hier finden Sie eine Terminübersicht für das Wochenende in Langenhagen:

Sonnabend: Wochenmarkt am CCL

Ein Bummel über den Wochenmarkt ist erneut am Sonnabend möglich. Von 8 bis 13 Uhr öffnen die Stände auf dem Langenhagener Marktplatz.

Sonnabend: Hummel-Hilfe stellt sich auf Markt vor

Der Freundeskreis Fliegende Vielfalt stellt sich in Langenhagen vor. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, Hummeln zu helfen. Darüber sowie über die Hummeln an sich und ein sogenanntes Hummel-Nothilfe-Set informieren Vertreter an einem Infostand auf den Wochenmärkten am Sonnabend, 9. und 23. Februar, auf dem Marktplatz.

Sonnabend: TSV Godshorn lädt zum Girls-Cup ein

Die Jugendfußballabteilungdes TSV Godshorn richtet in der Sporthalle Kaltenweide, Zellerie 4, ein großes Mädchenturnier aus. Beim AGS Girls-Cup 2019 treten zehn Mannschaften des Jahrgangs D-Juniorinnen gegeneinander an. Los geht es am Sonnabend, 9. Februar, um 10 Uhr. Das Endspiel ist für 15.45 Uhr geplant.

Sonnabend: Familientag in der Eliakirche

Die Elia-Kirchengemeinde, Konrad-Adenauer-Straße 33, lädt für Sonnabend, 9. Februar, 9.30 Uhr, zu Elia-Family ein. Kinder mit und ohne Eltern sind willkommen. Gestartet wird mit einem Frühstück. Anschließend sind alle zum Singen und zu einem Puppenspiel mit der Ratte Richard eingeladen. Danach gehen die Kinder in altersgerechte Kleingruppen (drei bis sieben Jahre, acht bis zwölf Jahre), um das Gehörte zu vertiefen. Erwachsene mit Krabbelkindern werden ins Elterncafé eingeladen. Das Programm ist kostenfrei, Spenden sind erbeten.

Sonnabend: NightWash-Livetour gastiert bei Mimuse

Der Theatersaal Langenhagen, Rathenaustraße, ist am Sonnabend, 9. Februar, Schauplatz der nächsten NightWash-Livetour. Ab 20 Uhr stehen Roberto Capitoni, Martina Schönherr, Thomas Spitzer und Ill-Young Kim auf der Bühne. Karten kosten im Theatersaal zwischen 18 und 23 Euro je nach Platzwahl. Die Tickets gibt es zuzüglich Vorverkaufsgebühr in den HAZ/NP-Geschäftsstellen sowie im Internet auf www.haz.de/tickets und www.neuepresse.de/tickets. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf www.mimuse.de.

Von Sven Warnecke, Stephan Hartung und Julia Polley