Im Innenhof des Rathauses kommen etwa 30 Fahrräder und andere Fundsachen unter den Hammer, die Stände auf dem Wochhenmarkt laden zum Bummeln ein und im CCL gibt es einen Verkauf von Grußkarten zugunsten von Unicef. Was sonst am Wochenende in Langenhagen los ist, lesen Sie hier:

Fundbüro versteigert Fundsachen

Das Langenhagener Team Ordnungswesen und Umwelt versteigert am Sonnabend, 6. April, wieder Fundsachen im Innenhof des Rathauses auf dem Marktplatz. Ab 9.30 Uhr kommen etwa 30 Fahrräder und andere Fundstücke unter den Hammer. Die Stadt weist darauf hin, dass gegen Höchstgebot versteigert wird. Bezahlt werden muss mit Bargeld. Mitsteigern dürfen nur Erwachsene.

Petra Lohse präsentiert das Motiv der überhaupt ersten Unicef-Grußkarte aus den Anfangsjahren des Kinderhilfswerks. Ihr Mann Rainer macht darauf aufmerksam, dass auch Spenden für die Nothilfe gesammelt werden. Quelle: Sven Warnecke

Stand mit Ostergrüßen im CCL

Die ehrenamtlich geleisteten Stunden haben Petra und Rainer Lohse noch nie gezählt oder gar protokolliert. Doch es müssten zugunsten Unicefs bislang viele Tausend gewesen sein, mutmaßen die beiden Langenhagener. Nun startet das Ehepaar wieder den Verkauf der Ostergrußkarten für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Seit exakt 30 Jahren tun sie das im Frühjahr – und später auch noch einmal in der Weihnachtszeit. 1989 haben sie das erste Mal im Erdgeschoss des Bestands-CCL neben dem Kiosk mit den bunten Grußkarten gestanden. Und nun ist es wieder am Sonnabend, 6. April, zwischen 10 und 13 Uhr so weit. „Wir waren selbst überrascht, dass es nunmehr 30 Jahre sind“, gesteht das Paar.

Osterfrühstück beim DRK Schulenburg

Ein Osterfrühstück organisiert der DRK-Ortsverein Schulenburg für Sonnabend, 6. April, 10 Uhr, in der Gastwirtschaft Rust in Schulenburg. Auf dem Programm stehen auch Ehrungen.

Wochenmarkt auf dem Marktplatz

Ein Bummel über den Wochenmarkt ist erneut am Sonnabend möglich. Von 8 bis 13 Uhr öffnen die Stände auf dem Langenhagener Marktplatz.

Sonnabend und Sonntag: Basar zugunsten Johanniter-Gruppe

Die Johanniter-Hilfsgemeinschaft Hannover lädt für Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. April, zum siebten Mal zum Sturm auf Schmuck und Bilder ein. Die Gegenstände werden an den beiden Tagen von jeweils 11 bis 18 Uhr im Gemeindehaus der Elisabethkirche am Kirchplatz 7 in Langenhagen gegen eine Geldspende an neue Besitzer abgegeben. Der Erlös kommt dem Johanniter-Begleit- und Betreuungsdienst Regenbogen zugute. Die Ehrenamtlichen betreuen Kinder und Jugendliche mit schweren Beeinträchtigungen im Aegidius-Haus Auf der Bult in Hannover.

Sonntag: Café im MGH

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) bietet für den 7. April wieder ein Sonntagscafé in der Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße 15d an. Von 14.30 bis 16.30 Uhr gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Sonntag: Schützen schießen um Ketten und Scheiben

Der Schützenverein Altenhorst lädt für Sonntag, 7. April, zum Schießen um Ketten und Scheiben ein. Die dreistündige Veranstaltung im Schützenhaus Kaltenweide, Zellerie 8, beginnt um 10 Uhr. Die Teilnehmer sollen auf Wunsch des Vereinsvorstands in Schützentracht erscheinen.

