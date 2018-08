Langenhagen

Seit dem 1. August führt die Porterhouse die Geschäfte der Paracelsus-Kliniken – damit endet die Insolvenz. An die Spitze des Hauses am Silbersee kehrt jetzt Carsten Riedel als Verwaltungsdirektor zurück. Er hatte bereits viele Jahre in dieser Funktion gearbeitet. Bis zu seinem Dienstantritt steuert Regionaldirektor Josef Jürgens die Klinik mit Pflegedienstleiter Nils Dettmann und dem Ärztlicher Direktor Dr. Michael Neubauer. Eine weitere Veränderung in der Führungsspitze: Prof. Dr. Christian H. Siebert, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Sporttraumatologie, ist seit dem 1. August stellvertretender ärztlicher Direktor.

Das Krankenhaus arbeitet nach Auskunft der Sprecherin zudem mit Hochdruck an einer Kooperation mit anerkannten Pflegefachschulen. Aber auch in der Verwaltung steigt der Bedarf an Fachkräften, derzeit gibt es deshalb vier Auszubildende zur Kauffrau im Gesundheitswesen.

Von Antje Bismark