Langenhagen/Kaltenweide

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung: Erneut haben Unbekannte auf der Skateranlage an der Hackethalstraße gezündelt. Die Feuerwehr Langenhagen rückte am Sonnabend gegen 15 Uhr aus, um mittels Schnellangriff die Flammen zu löschen. Erst am 31. Januar hatten dort Unbekannte Gerümpel angezündet und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach der jüngsten Tat ermittelt nun die Polizei und sucht die Täter, die dort das Holzständerwerk sowie die Verkleidung der Halfpipe angesteckt und beschädigt haben. Nach Auskunft eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats hatten zwei 16 und 18 Jahre alten Jugendlichen das Feuer entdeckt und nach eigenen Löschversuchen die Feuerwehr gerufen. Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

In Kaltenweide liegt Baum auf der Straße

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide wurde am Sonnabend um 16.47 Uhr wegen eines umgeknickten Baumes alarmiert. Die stürmischen Böen hatten eine Birke umgeworfen, die anschließend auf der Lindenstraße im Bereich der Autobahnbrücke die Fahrbahn blockierte. Die 17 Einsatzkräfte unter Leitung von Ortsbrandmeister Uwe Glaser zerteilten das Hindernis mit einer Motorsäge und zogen die Holzabschnitte von der Straße.

Von Sven Warnecke