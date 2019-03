Kaltenweide

Das nächste Sturmtief ist in Langenhagen angekommen und hat bereits einen Baum umgestürzt. Die Kananoher Straße in Kaltenweide war deshalb am Mittwochvormittag zwischen den Einmündungen zur Wagenzeller Straße und Lindenstraße in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Inzwischen ist der Baum runter von der Fahrbahn und die Straße ist wieder frei.

Mehr in Kürze.

Von Julia Polley