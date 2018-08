Langenhagen

Wegen einer Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen zwei Autofahrer, die am Sonnabend gegen 20.28 Uhr an der Kreuzung Walsroder Straße/Langenforther Platz in einen handfesten Streit geraten sind. Demnach prallten der 46 Jahre alte Fahrer eines Skoda und ein 42-jähriger Passatfahrer bereits auf der Vahrenwalder Straße wegen einer Verkehrssituation verbal aneinander. Beide setzten ihre Fahrt in Richtung Langenhagen fort, inklusive mehrerer Überhol- und Ausbremsmanöver sowie beleidigender Gesten, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.

Seinen Angaben zufolge zeigte die Ampel am Langenforther Platz schließlich für beide Fahrzeug rot, die Fahrer stoppten deshalb. Dabei eskalierte die Situation so, dass der 42-Jährige den 46-Jährigen schlug und leicht verletzte. Der 46 Jahre alte Mann hingegen beschädigte mit Faustschlägen die Motorhaube des VW Passat. Daraufhin leitete die Polizei gegen beide Beteiligten Strafverfahren ein.

Von Antje Bismark