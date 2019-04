Langenhagen

Aufmerksame Nachbarn haben um kurz vor 17 Uhr Rauch aus einer Wohnung am Eifelweg bemerkt – und nach Auskunft von Langenhagens Feuerwehrsprecher Christian Hasse das einzig Richtige getan: Sie alarmierten per Notruf die Rettungskräfte. Angesichts der Meldung mit dem Stichwort „Wohnungsbrand“ rückte in der Folge ein kompletter Löschzug mit vier Fahrzeugen inklusive Drehleiter und 22 Ehrenamtlichen an die Einsatzstelle aus.

Hasse : Rauchmelder können Leben retten

Doch die Feuerwehr konnte rasch Entwarnung geben. Bereits während der Anfahrt wurden einige Einsatzkräfte ins Gerätehaus zurückgerufen. Nach Auskunft Hasses war der Bewohner nach kurzer Abwesenheit in seine eigenen vier Wände zurückgekehrt und hatte dann in der Küche sein angebranntes Essen entdeckt. Er zog die verkohlte Speise samt Topf vom Herd und schaltete das Gerät aus. Die vor Ort verbliebenen Feuerwehrleute brauchten unter Leitung von Marcel Hofmann letztlich nur noch die Räume belüften.

„So konnte ein größerer Schaden verhindert werden“, berichtet Hasse nach dem Einsatz, der zum Glück glimpflich verlief. Verletzt wurde niemand. Doch nach seinem Dafürhalten sei die Pflicht zur Installation von Rauchwarnmeldern durchaus sinnvoll und „lebensrettend“. Denn nicht jedes angebrannte Essen auf dem eingeschalteten Herd und die daraus resultierenden Folgen würden rechtzeitig von den Bewohnern oder Nachbarn entdeckt. Da könne das durchdringende Geräusch eines ausgelösten Geräts durchaus hilfreich und alarmierend wirken, appelliert Hasse.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen lesen Sie hier.

Von Sven Warnecke