Die Polizei sucht in Langenhagen nach unbekannten Brandstiftern. Die Täter haben in der Nacht zu Montag zwei Autos am Weserweg und Annabergweg angezündet. Ein dritter Wagen wurde durch das Übergreifen der Flammen beschädigt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten mehrere Zeugen gegen 2.30 Uhr einen brennenden Skoda Fabia am Annabergweg bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Langenhagen konnte das Auto zügig löschen. Dennoch wurde der Pkw im Bereich des Hecks beschädigt.

Kurze Zeit später geriet ein Audi A 3 am Weserweg – in unmittelbarer Nähe zum Annabergweg – in Brand. Das Fahrzeug konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, wurde jedoch ebenfalls im hinteren Bereich beschädigt. Durch die Flammen wurde ein dahinterstehender Volvo XC90 in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20 000 Euro. Die Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung in zwei Fällen. Die Beamten gehen davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 05 11/109 55 55 entgegen.

