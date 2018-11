Junge Bläserphilharmonie gibt am Sonntag Konzert

Einst spielten sie in den Schulorchestern LaWinds und Sarstedt Winds. Nun treffen sich mehr als 30 Ehemalige für das Orchesterprojekt Junge Bläserphilharmonie – und am Sonntag folgt schon das Konzert.

Wie im vergangenen Herbst (Foto) und zuletzt im Frühjahr wollen auch am Wochenende 2. bis 4. November wieder mehr als 30 ehemalige Schüler aus Laatzen und Sarstedt für ein dreitägiges Orchesterprojekt in der Albert-Einstein-Schule proben. Das öffentliches Konzert der nunmehr zumeist Studierenden beginnt dann am Sonntag, 4. November, um 17 Uhr im Forum. Quelle: privat