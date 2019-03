Alt-Laatzen

Wegen herabfallender Dachziegel musste die Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen in Fahrtrichtung Norden am Montag von 13 bis 13.45 Uhr für den Individualverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Der gestaute Verkehr wurde ab der Münchener Straße umgeleitet. Von der Birkenstraße aus war die Hildesheimer Straße wieder in beide Richtungen befahrbar.

Die Ortsfeuerwehr Laatzen wurde um 13.03 Uhr alarmiert. Auf Höhe der Hausnummer 43 hatten sich in den Sturmböen mehrere Dachpfannen gelöst und waren auf den Geh- und Radweg herunterstürzt. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.

Die Ortsfeuerwehr rückte mit zwölf Helfern und der Drehleiter an, um die noch auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses liegenden lockeren Ziegel herunterzuholen. Auch auf der Rückseite des Hauses seien verinzelt Ziegel heruntergefallen, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Eine davon sei in der Dachrinne stecken geblieben.

Gemeinsam mit der Polizei sperrten die Helfer die Straße ab. Auch Radfahrer und Fußgänger mussten die Straßenseite wechseln. Nach Auskunft des Feuerwehrsprechers erwartete der Eigentümer des Hauses noch für Montag einen Gerüstbauer, um das Dach reparieren zu können.

Der Stadtbahnverkehr blieb von der kurzzeitigen Straßensperrung unberührt. Die Linien 1 und 2 konnten den Gefahrenbereich normal passieren.

Von Astrid Köhler