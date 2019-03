Laatzen-Mitte

Hat der Frühling jetzt richtig begonnen? Das sonnige Wetter hat am Freitag viele Laatzener ins Freie gelockt. Auch rund ums Leine-Center waren die Sonnenplätze begehrt: Malte und Maren Kanis aus Ingeln-Oesselse legten bei ihrer Shoppingtour eine Pause vor dem Einkaufstempel ein und genossen ein Eis auf dem Leineplatz, während am Ausgang zu den Laatzen-Arkaden John Denvers „Country Roads“ und Gene Vincent „Be-bop-a-lula“ zu hören waren: Dort spielte Straßenmusiker Roland Paland mit seiner Gitarre Country-, Rock’n’Roll- und Schlagertitel. „Ich bin meistens dreimal in der Woche zum Musikmachen unterwegs“, sagte der Pattenser, der auch in Hannover, Hameln, Alfeld und anderen Orten in die Saiten greift. Das Musizieren mache ihm nicht nur Spaß, Paland bessert damit auch seine Rente auf. Einige Meter sind am Nachmittag im Café Lebenstraum an den Laatzen-Arkaden alle Plätze besetzt. Dort genossen auch Gerhard Flohr und Delia Bülow ihren Platz an der Sonne.

Von Daniel Junker