Rethen

Auf der Bundesstraße 443 bei Rethen sind am Mittwochabend zwei Autos kollidiert. Die Feuerwehr wurde gegen 19.10 Uhr zum Einsatzort gerufen, der auf Höhe des Rethener McDonald’s-Restaurant liegt. Dort war der Fahrer eines Fiat auf den vor ihm fahrenden BMW aufgefahren. „Der Kleinwagen wurde dabei vorne total demoliert“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Weder die beiden Fahrer noch ein jugendlicher Beifahrer im BMW seien verletzt worden. Der Fiat musste abgeschleppt werden, der 52-jährige BMW-Fahrer konnte die Fahrt fortsetzen. Die ursprüngliche Meldung eines qualmenden Autos bestätigte sich nicht. Die Ortsfeuerwehr Laatzen streute auslaufende Betriebsstoffe ab und konnte ihren Einsatz nach 25 Minuten beenden.

Bereits am Nachmittag waren die Helfer zweimal wegen piepender Rauchmelder im Gewerbegebiet Ulmer Straße in Alt-Laatzen und in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße in Laatzen-Mitte ausgerückt. Im ersten Fall war der Alarm durch Wartungsarbeiten ausgelöst worden, an der Marktstraße blieb die Ursache unklar.

Von Johannes Dorndorf