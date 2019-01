Nachrichten Grasdorf - Erst 10 Tage nichts, dann ist der Briefkasten voll Nach Weihnachten hat Eva Friedenberg tagelang keinen Post bekommen, bis am 7. Januar ihr Briefkasten fast überquoll. Auch andere Grasdorfer berichten von Zustellproblemen. Die Post weist dies zurück.

16 Sendungen an einem Tag: Seit Weihnachten hatte Eva Friedenberg keine Post mehr bekommen. Am 7. Januar dann quoll ihr Briefkasten fast über. Darunter war auch ein am 23. Dezember abgestempelter Brief mit Weihnachtsgrüßen. Quelle: Astrid Köhler