Rethen

Wegen eines Oberleitungsschadens im Bereich der Wendeschleife Rethen ist am Nachmittag der Stadtbahnen der Linie 1 und 2 für fast zwei Stunden ausgefallen. Hunderte Fahrgäste waren betroffen, als gegen 14.50 Uhr plötzlich der Strom wegblieb. Sie mussten in Busse umsteigen.

Für den Zeitraum der Instandsetzungsarbeiten setzte die Üstra zwischen der Haltestellen Birkenstraße in Alt-Laatzen und Gleidingen einen Schienenersatzverkehr ein. Zwischen Sarstedt und Gleidingen wiederum fuhr eine Stadtbahn als Pendelzug.

Grund für die Störung sei der Stromabehmer einer Stadtbahn gewesen, der mit einer Oberleitung in Konflikt kam und diese beschädigte, erklärte Üstra-Sprecher Udo Iwannek auf Nachfrage: „Wir wissen noch nicht genau, wie es sich zugetragen hat, werden den Stromabnehmer aber untersuchen, bevor wir die Bahn wieder auf die Strecke lassen.“

Wegen eines Oberleitungsschadens nahe der Stadtbahnhaltestelle Rethen fuhr am Mittwochnachmittag lang zwei Stunden lang keine Stadtbahn. Auch die einzige Ausfahrt es Kompostplatzes war so blockiert. Quelle: Astrid Köhler

Während die Fahrgäste der auf freier Strecke oder in den Haltestellen stehenden Stadtbahnen diese verlassen und auf Busse umsteigen konnten, mussten die Fahrer an Ort und Stelle in der Hitze ausharren. Und auch ein Team des städtischen Betriebshofes hatte Pech. Kurz vor Feierabend waren die Mitarbeiter Marie Libor und ihre Kollegen Daniel Hilscher und Tomaz Radziemski noch zum Abladen von Grünzeug auf den Rethener Kompostplatz gefahren, doch als sie diesen wieder verlassen wollten, versperrte plötzlich eine Stadtbahn die einzige Ausfahrt. Ihr Fahrzeug einfach stehen lassen konnten sie nicht, wegen der auf der Pritsche transportierten Geräte. So warteten die Drei wahlweise im Schatten oder dem klimatisierten Auto an der Ausfahrt. „Man kann nicht die ganze Zeit draußen stehen“, sagte Libor, die wie ihre Kollegen bereits seit 6 Uhr draußen Dienst schob. Mit reichlich Wasser – ein Supermarkt war zum Glück gleich um die Ecke – und zwei Runden Eis wartete das Betriebshoftrio in der Nachmittagshitze auf die Freigabe der Strecke.

Um 16.36 wurde schließlich das Ende der Störung gemeldet und kurze Zeit später rollten die ersten Bahnen wieder. In der Folge gab es noch leichte Verzögerungen.

Von Astrid Köhler, naw