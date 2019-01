Nachrichten Hildesheim - Tfn zeigt „Nathan der Weise“ nur noch zweimal „Nathan der Weise“ gilt als Klassiker der Verständigung über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg. Das TfN zeigt Gotthold Ephraim Lessings Stück im Februar noch zweimal im Stadttheater Hildesheim.

„Nathan der Weise“ ist noch zweimal beim TfN in Hildesheim zu sehen, und zwar am Freitag, 1. Februar, sowie am Montag, 25. Februar.