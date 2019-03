Laatzen

Die Laatzenerin Nadin Zaya gehört neuerdings dem Landesvorstand der Jungen Liberalen in Niedersachsen an. Die 20-Jährige wurde beim Landeskongress der FDP-Nachwuchsorganisation in Osnabrück zur stellvertretenden Landesvorsitzenden und Pressesprecherin der JuLis gewählt. Zaya, die die Albert-Einstein-Schule besucht hat, studiert in Göttingen Rechtswissenschaften. Seit Oktober 2018 ist sie als Mitglied im Kreisvorstand der JuLis für Nachwuchswerbung zuständig. „Ich bin schon lange politisch interessiert“, sagt sie über sich selbst. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte lägen bei der Europa- und Bildungspolitik. Für die FDP habe sie sich entschieden, weil diese für Werte wie den Leistungsgedanken und die Chancengerechtigkeit stehe. „Ich habe mir auch die großen Parteien angeschaut, war aber ziemlich unzufrieden mit dem Stillstand.“

Öffentlich diskutieren wird Zaya am Freitag, 22. März, ab 17.30 Uhr im Rahmen der Abschlussveranstaltung der Wochen gegen Rassismus in Laatzen. Gemeinsam mit anderen jungen Politikern spricht sie bei der Veranstaltung „Kunst trifft Politik“ über die Frage, wie junge Leute mit ausländischen Wurzeln es schaffen, in der Politik erfolgreich zu sein.

Von Johannes Dorndorf