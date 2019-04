Nachrichten Laatzen - Laatzener Viertklässler lernen Physikunterricht kennen Viertklässler aus mehreren Laatzener Grundschulen besuchen in diesen Tagen den Physikunterricht am Erich-Kästner-Gymnasium. In jeweils 90-minütigen Einheiten zeigen und erklären Neuntklässler den Grundschülern spannende Experimente.

Bei diesem Versuch ist an einer Plastikröhre ein nicht aufgeblasener Luftballon befestigt, der den Lichtstrahl einer Taschenlampe in die aufgebaute Kiste reflektiert. Jana (9, von links), Lucy Olivia (10), Friederike (9) und Ronja Lara (10) schauen sich an, was mit der Reflektion geschieht, wenn der Luftballon durch Schwingungen in Bewegung gesetzt wird. Quelle: Daniel Junker