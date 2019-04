Laatzen

Insgesamt 280 Müllsäcke haben Freiwillige bei der Müllsammelaktion „ Laatzen räumt auf“ am Sonnabend innerhalb von zwei Stunden im gesamten Stadtgebiet von Laatzen gefüllt. Für die einzelnen Ortsteile wurde die Anzahl der Säcke nicht ermittelt, teilt Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley mit. Die Abholung der Beutel durch den Betriebshof sei problemlos verlaufen. Wie berichtet konnten die Bürger die Müllsäcke an einer vorgegebenen Route einfach an die Straße ablegen. Sie werden an den Abfallentsorger Aha weitergeleitet.

In Ingeln-Oesselse hatten sich mehrere Kinder an der Aktion beteiligt und sich um den Müll rund um die Grundschule gekümmert. Dabei stellten sie fest, dass rund um das Gelände unzählige Zigarrettenkippen gelegen hätten, berichtet Hanankamp-Ley. „Sie wurden von den Kindern alle akribisch eingesammelt.“ Außer dem in unserem Bericht von Montag erwähnten Schinken, der an einem Baum hinter dem Erich-Kästner-Schulzentum hing, habe es nach Angaben der Stadt keine weiteren kuriosen Funde gegeben.

Von Daniel Junker