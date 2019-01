Nachrichten Laatzen/Döhren - Volksbank unterstützt fünf Laatzener Projekte Die Hannoversche Volksbank hat 3500 Euro aus ihrem Gewinnsparen an Institutionen in Laatzen ausgeschüttet. Davon profitieren unter anderem drei Schulfördervereine und zwei kirchliche Projekte.

Jörg Schiereck (2. v. li.) überreicht in der Volksbank in Döhren Spendenschecks an Holger Ibe (von links), Wilfried Bergau-Braune, Gunnar Ahlborn, Sandra Käker und Claudia Weber. Quelle: Torsten Lippelt