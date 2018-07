Nachrichten Laatzen-Mitte - 47-Jähriger liegt tagelang tot in Wohnung Trauriger Fund in einem Hochhaus an der Albert-Schweitzer-Straße. Ein 47-Jähriger lag dort offenbar schon „mehrere Tage“ tot in seiner Wohnung. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

In einer Wohnung in der neunten Etage des Hochhauses an der Albert-Schweitzer-Straße fanden Einsatzkräfte am Sonnabend die Leiche eines 47-Jährigen Bewohners. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus. Quelle: Gerald Senft