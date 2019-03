Im Gebäude der ehemaligen Teppichhof-Filiale an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen tut sich etwas: Im April will ein Möbelgeschäft in die leer stehende Gebäudehälfte einziehen. Es ist die zweite Filiale des Berliner Unternehmens, das in der Türkei produzieren lässt.