Laatzen-Mitte

“Geschichten von Jesus am Lagerfeuer“ ist das Thema der Kinderkirche, zu der die Thomaskirchengemeinde für Sonnabend, 9. März, 11 bis 13.30 Uhr einlädt. Die Jungen und Mädchen im Alter ab vier Jahren hören dann Geschichten, singen, basteln und spielen unter Anleitung – und einen Imbiss gibt es auch. Das Angebot in der Arche an der Marktstraße 21 ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Von Astrid Köhler