Alt-Laatzen/Rethen

Wegen des Sturmtiefs Bennet musste die Laatzener Feuerwehr am Montagabend kurz vor 19 Uhr einmal mehr ausrücken. Auf dem Verbindungsweg zwischen der Straße Auf der Dehne und dem Steinbrink –nahe der Tennishalle – war ein Baum umgestürzt. „Da viele Fußgänger und Radfahrer die Verbindung benutzen, wurde der Baum schnellstmöglich entfernt“, sagt Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Mit einer Bügelsäge zerlegten die Einsatzkräfte den kleinen Stamm und legten die Reste beiseite. Bereits mittags war die Feuerwehr wegen herabgestürzter Dachziegel an der Hildesheimer Straße im Einsatz gewesen.

Am gleichen Abend – um 18.41 Uhr – waren die Feuerwehren Rethen, Gleidingen und Laatzen in die Nelkenstraße in Rethen gerufen worden, wo ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung ausgelöst hatte und es verbrannt roch. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Essen angebrannt war. Über den Balkon verschafften sich die Rethener Feuerwehrleute Zugang zur menschenleeren Wohnung.

Von Johannes Dorndorf