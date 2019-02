Laatzen-Mitte

Wie kann der Marktplatz für Anwohner attraktiver gestaltet werden? Dieser Frage wollen Studierende der Fakultät für Architektur und Landschaft der Leibniz Universität Hannover am Sonnabend, 9. Februar, ab 14 Uhr gemeinsam mit den Bewohnern der Wohnscheibe auf den Grund gehen. Dazu bauen sieben bis acht Teilnehmer des Uni-Projekts „Winterventionen“ auf dem Marktplatz mehrere Aktionsflächen auf. Dabei soll auch herausgefunden werden, wie die Fläche im Winter genutzt werden kann. „Wir bringen unter anderem eine Kletterwand, eine Sitzgruppe und Regenfallrohre mit“, sagt Student Felix Klaube. „Die Regenfallrohre sollen über die verschiedenen Galerieebenen führen, so dass die Anwohner sie als Sprachrohr nutzen können.“

Die Materialien haben die Studenten selbst entworfen und gebaut. Sie sollen als Beispiel dafür dienen, wie der Marktplatz durch künstlerische Eingriffe aufgewertet werden kann. „Ziel der Aktion ist es, dass Anwohner selber Ideen für den von ihnen genutzten Lebensraum entwickeln“, sagt Klaube.

Bereits Ende 2018 hatten die Studenten die Bewohner der Wohnscheibe zum Kaffee trinken auf den Marktplatz eingeladen. Zusätzlich haben sie sie mit Plakaten und Postkarten sowie über das Stadthaus und das Stadtteilbüro über die Aktion informiert. „Wir hoffen, dass sich möglichst viele am Sonnabend an der Aktion beteiligen“, sagt Klaube.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen. Die Aktion soll dann etwa ein bis zwei Stunden lang dauern. Die Ergebnisse übergeben die Studenten an die Stadtverwaltung und das Stadtteilbüro. Außerdem stellen sie sie am 15. Februar in der Fakultät für Architektur und Landschaft vor.

Von Stephanie Zerm