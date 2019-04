Stadt will Schulen digital aufrüsten

Nachrichten Laatzen - Stadt will Schulen digital aufrüsten Bei der Digitalisierung stehen Laatzens Schulen noch am Anfang: Längst nicht überall gibt es WLAN, Unterricht mit Tablets ist die Ausnahme. Dies könnte sich bald ändern. Die Stadt bereitet einen Medienentwicklungsplan vor, den auch die CDU einfordert – und der Bund winkt mit Geld.

An der Humboldtschule in Hannover wird in einigen Klassen schon jetzt regulär mit Ipads unterrichtet. Ein Modell auch für Laatzen? Quelle: Samantha Franson